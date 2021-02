Ristoranti chiusi in zona arancione, Confesercenti: “Servono aiuti da parte della Regione”

Genova. Dopo i fatti di San Valentino, che hanno visto l’entrata in vigore della zona arancione per la Liguria causando un danno di migliaia di euro a ciascuno dei ristoranti ormai pronti per la festività, Fiepet Confesercenti ribadisce la richiesta fatta all’incontro di lunedì scorso con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore Benveduti.

“C’è la necessità di una misura regionale urgente dedicata alla categoria dei pubblici esercizi: ancora una volta, la ristorazione è stata danneggiata dalla mancanza di un adeguato anticipo nella comunicazione e dalla poca trasparenza dei dati”, si legge in una nota.

