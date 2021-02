Sanremo. Mancanza di protocolli, operatori in agitazione, situazione organizzativa a dir poco complicata e assenza di controlli. Sono un fiume in piena le sigle sindacali che unite si scagliano contro l’assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco del Comune Costanza Pireri, a proposito della gestione pre cluster di Covid-19 della residenza protetta per anziani.

... » Leggi tutto