Vaccino anti Covid, chi sono i “privilegiati” liguri che lo riceveranno prima di molti over 80

Genova. Mentre la Regione corre ai ripari dopo il boom di prenotazioni per la vaccinazione degli ultraottantenni, esiste un canale parallelo che al momento sfugge alle procedure riservate agli anziani. È quello delle dosi AstraZeneca, che dopo il via libera dell’Aifa potranno essere somministrate fino ai 65 anni di età (e non più 55) e che permetteranno a molte persone di immunizzarsi ben prima dei loro nonni, considerato che la fine della campagna over 80 – come ribadito ieri da Toti – è prevista solo per fine maggio.

Le primissime dosi arrivate in Liguria sono state usate anzitutto sui transfrontalieri che lavorano in Francia, circa 5mila persone, per tentare di arginare la diffusione del contagio nell’Imperiese. Il 15 febbraio sono state consegnate altre 7.400 dosi e domani, 19 febbraio, ne sono previste altre 13.800. Numeri che iniziano a farsi consistenti.

