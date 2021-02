Vaccino Covid: in Valbormida si inizierà da Cairo, a Millesimo sportello per le prenotazioni in Comune

Valbormida. Prossima settimana partirà anche in Val Bormida la campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni. Diverse le giornate e le modalità di prenotazione nei tre hub di zona: Cairo Montenotte, Millesimo e Calizzano.

La prima a partire sarà Cairo, dove si inizierà martedì 23 febbraio. Durante il mese di marzo, è attualmente previsto un appuntamento a settimana (primo, terzo e quarto martedì del mese), ma non è da escludere che le date possano aumentare: “Ieri abbiamo ricevuto molte segnalazioni sul fatto che i posti disponibili a Cairo fossero esauriti (come successo nel resto della Regione ndr). L’asl ci ha informato che, in base alle necessità, provvederà ad aggiungere ulteriori date” spiega il vice sindaco e assessore alla Sanità Roberto Speranza che poi precisa: “La campagna vaccinale è di gestione dell’asl, l’amministrazione non può intervenire a livello organizzativo, ma solo mettersi a disposizione e seguire le direttive”.

... » Leggi tutto