Vertenze industriali, i parlamentari savonesi uniti: “Riaprire subito i tavoli ministeriali”

Provincia. Riavviare immediatamente i tavoli negoziali aperti presso i Ministeri competenti: così i parlamentari savonesi Franco Vazio, Paolo Ripamonti, Sara Foscolo e Simone Valente in una lettera indirizzata a Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e Ministero delle Infrastrutture. Una richiesta che segue la video-call con le segreterie sindacali della provincia e la presentazione di uno specifico e dettagliato dossier sulle vertenze industriali aperte e ancora irrisolte.

“In relazione alla crisi pandemica, così come alla procedura dell’Area di crisi complessa, servono soluzioni per dare prospettiva a settori strategici come la siderurgia, l’industria aerea civile e militare, la costruzione di materiale rotabile, oltre alla filiera portuale e logistica che deve trovare forza e vigore grazie alle opportunità della nuova piattaforma APM Terminal” sottolinea l’On. Franco Vazio.

