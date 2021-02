Albenga, Ciangherotti: “Perché non ancora concessa cittadinanza onoraria a Liliana Segre?”

Albenga. “Mi ha fatto male, molto male, leggere oggi l’ondata di odio che, sui social, si è riversata contro Liliana Segre, ‘colpevole’ di aver ottenuto il vaccino. Lei, ultranovantenne, testimonianza vivente delle atrocità della Shoah e patrimonio della nostra Democrazia, della nostra Costituzione, dei nostri Valori di tolleranza e convivenza. Per questo non capisco (o meglio, capisco, ma non apprezzo) l’atteggiamento del sindaco Tomatis e dei suoi accoliti di maggioranza”.

A parlare è il consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti: il riferimento è alla cittadinanza onoraria per la senatrice Liliana Segre. “Il Consiglio comunale, ormai più di un anno or sono, il 6 febbraio 2020 – ricorda il capogruppo di Forza Italia – aveva accettato all’unanimità la mia proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Un gesto simbolico, è vero, ma credo doveroso per una donna che ha vissuto la follia delle violenze ideologiche del ‘900. Oggi sta vivendo la pandemia, sono contento sia stata vaccinata, e le auguro ancora un lungo percorso di vita e testimonianza”.

