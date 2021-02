Ballardini: “Grandissimo punto, il Verona fa giocare male tutti”

Genova. “Se ci fossero stati i tifosi allo stadio mi sarebbe esploso il cuore, ci abbiamo messo veramente tutto”. L’eroe di giornata, Milan Badelj, autore del gol del pareggio contro il Verona al 94′, commenta a caldo la rete che ha fatto esplodere la gioia di tutti i compagni, panchina compresa. “Dopo l’infortunio di Pellegrini abbiamo davvero dato tutto. Abbiamo carattere e scendiamo in campo per far vedere che ci siamo e ci siamo alla grande”. Badelj ha dedicato il gol a Davide Astori, indimenticato capitano della Fiorentina, compagno di squadra con cui aveva un rapporto speciale: “Lo sento in me ogni giorno, soprattutto in situazioni come queste è impossibile che non mi venga in mente”.

Davide Ballardini, pur non avendo esultato alla rete del pareggio, nel post partita, con il solito aplomb, si dice “felice e straordinariamente contento per il risultato contro una squadra che ha un’idea, chiara e la sviluppa bene con giocatori di grande gamba, di forza e di qualità”.

