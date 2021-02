E’ in quarantena ma va in giro per Alassio: sanzione da 400 euro

Alassio. Proseguono i controlli sul rispetto delle norme antiCovid nella città di Alassio. Ieri la polizia municipale ha sanzionato una persona che, soggetta a quarantena preventiva, girava regolarmente per la città.

“Abbiamo applicato la sanzione amministrativa di 400 ruro – spiega il comandante Francesco Parrella – La persona figurava negli elenchi che quotidianamente Alisa ci fornisce rispetto ai soggetti positivi ma anche quelli in quarantena preventiva, come in questo caso”.

... » Leggi tutto