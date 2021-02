Femminicidio a Genova, in 200 in via Colombo per dire basta alla violenza sulle donne

Genova. In duecento, quasi tutte donne, si sono date appuntamento davanti al negozio di Clara Ceccarelli, la 69enne uccisa a coltellate dall’ex compagno Renato Scapusi ieri sera nel pieno centro di Genova. E uno striscione che dice molto: “Non è un raptus a ucciderci, basta crederci!“. È la risposta al presidio convocato da Non una di meno e dal Centro Antiviolenza Mascherona per dire basta alla violenza, ancor di più adesso che c’è una vita in più da piangere, la tredicesima vittima di femminicidio in Italia da quando è iniziato il 2021.

Davanti alla saracinesca abbassata della pantofoleria Jolly Calzature, teatro del brutale assassinio, ci sono rose, tulipani, una cornice di mimose, i messaggi di chi la conosceva e l’omaggio di chi ha solo letto la sua storia sui giornali, magari dopo essersi fermato attonito a guardare la scena del delitto in un venerdì sera come tanti nell’epoca Covid, mentre le auto della polizia sbarravano il passaggio in una città semideserta.

... » Leggi tutto