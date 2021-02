La PSA Olympia chiude in bellezza il girone d’andata con un bel 3-0 al Blu Volley Quarrata

Genova. Si chiude nel migliore dei modi il girone d’andata per la PSA Olympia del patron Giorgio Parodi: al PalaFigoi le leonesse si impongono per 3-0 contro Blu Volley Quarrata e salgono a quota 11 punti in classifica su 15 disponibili.

Per oltre metà del primo set sfida in bilico punto a punto, ma sul 17-18 le ragazze di coach Zanoni tirano fuori le unghie e si aggiudicano il parziale 25-19. Il successivo set è sempre piuttosto combattuto, soprattutto nelle fasi iniziali, poi la PSA Olympia esce alla distanza portando a casa anche il secondo parziale per 25-22. Nel terzo non c’è storia: totale dominio delle gialloblù che non lasciano scampo alle ospiti e, con un agevole 25-16, chiudono set e partita.

... » Leggi tutto