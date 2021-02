L’assassino di Clara Ceccarelli: “Non voleva tornare con me, per questo l’ho uccisa”

Genova. “Sono entrato nel negozio e abbiamo iniziato a discutere. Volevo tornare con lei, ma Clara non voleva. Così l’ho colpita“. È quanto ha detto agli investigatori ieri notte Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che ieri pomeriggio ha accoltellato e ucciso l’ex compagna Clara Ceccarelli nel negozio che lei gestiva in via Colombo. A riportarlo è l’agenzia Ansa.

Nel frattempo Scapusi, che ancora non ha rilasciato una formale confessione pur avendo ammesso di essere stato l’autore dell’omicidio, è stato rinchiuso in carcere a Marassi. L’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Stefano Bertone, è accusato di omicidio volontario aggravato. Il pubblico ministero Giovanni Arena, che coordina le indagini della mobile e delle volanti, sta valutando se contestare la premeditazione. Nelle prossime ore saranno fissati l’interrogatorio e l’autopsia sul corpo della donna.

