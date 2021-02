Loano, presentato il Piano Urbano del Traffico: ecco la nuova viabilità

Loano. Si propongono di “risolvere” i nodi caratterizzati da una forte incidentalità e trovare alternative viarie in grado di snellire il traffico le novità previste nel nuovo Piano Urbano del Traffico elaborato dal Comune di Loano insieme all’assessorato e al comando della polizia locale e predisposto dall’architetto Danilo Odetto in collaborazione coni Paolo Ruffino e Alessio Grimaldi di Decisio.

Una delle prime riguarda l’accesso a Loano dal territorio di Borghetto Santo Spirito, divenuto particolarmente rilevante da quando, nel 2005, è stato aperto il nuovo casello autostradale. Attualmente l’accesso a Loano avviene attraverso la stretta via Pontassi, situata al termine della tangenziale di Borghetto (cioè via Leonardo da Vinci). Ciò comporta non solo rallentamenti al transito nell’intera zona in caso di flussi veicolari molto cospicui, ma anche un aggravio di traffico per Borghetto stesso nel caso di immissioni dirette sull’Aurelia.

... » Leggi tutto