Marassi, due studenti nei guai: denunciati per spaccio di droga e porto abusivo d’armi

Genova. Serata da dimenticare per due giovani studenti fermati ieri dai carabinieri in viale Bracelli, sulle alture di Marassi, denunciati per detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione di banconote contraffatte e porto abusivo di armi

I ragazzi, perquisiti dopo l’identificazione, sono stati trovati in possesso di 15 grammi di hashish suddivisa in dosi, una banconota da 10 euro, provento dell’illecita attività di spaccio, due banconote da 50 euro risultate contraffatte.

