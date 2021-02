Nuova diga, concluso il dibattito pubblico: oltre 900 partecipanti in 12 incontri

Genova. È stato tempo per un primo bilancio, ieri sera in videoconferenza streaming dalla Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova, sugli esiti del dibattito pubblico per la realizzazione della nuova diga foranea del Porto di Genova.

In un rapporto di circa 70 pagine, redatto secondo conformità con il Dpcm 76/2018, il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon ha illustrato alla cittadinanza e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il risultato conclusivo del percorso di consultazione che per il mese di gennaio ha coinvolto la città e tutti i soggetti interessati nell’approfondimento sull’opera, chiamandoli ad esprimere i propri pareri, osservazioni e proposte su un progetto strategico e potenzialmente rivoluzionario non solo in una dimensione cittadina e regionale.

