Serie A, il cuore della Sampdoria non basta: all’Olimpico è 1-0 Lazio

Roma. Oggi allo stadio Olimpico di Roma va in scena la ventitreesima giornata di Serie A. Una partita davvero suggestiva quella tra Lazio e Sampdoria, formazioni che occupano due posizioni di classifica differenti ma accumunate dallo stesso obiettivo per la sfida odierna: la ricerca della vittoria. Dopo lo stop contro l’Inter infatti, i biancocelesti avrebbero la necessità di conquistare i tre punti per continuare la ricorsa alla zona Champions League, mentre i blucerchiati vorrebbero fare lo stesso non solo per confermare il buon momento di forma, ma anche per tentare di sfatare un fastidioso tabù (non vincono all’Olimpico contro la Lazio da addirittura quattordici match).

Passiamo ora alle formazioni. Solito 3-5-2 per i padroni di casa allenati da Simone Inzaghi, i quali si schierano con Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa e Immobile. A disposizione ci sono Akpa Akpro, Alia, Armini. Caicedo, Cataldi, Escalante, Fares, Muriqi, Parolo e Pereira

