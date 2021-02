Caso di Covid all’asilo Bertolotti di Cairo, una classe in quarantena

Cairo Montenotte. Un caso di Covid anche all’asilo Mons. Bertolotti di Cairo Montenotte. A essere contagiato uno dei bambini: la conferma dell’esito positivo del tampone è stata comunicata agli altri genitori ieri.

Per questo motivo la classe del piccolo dovrà rimanere in quarantena per la prossima settimana. Grazie alla creazione delle “bolle epidemiologiche” (ogni gruppo non ha contatti con gli altri) le altre classi potranno continuare a frequentare regolarmente l’asilo.

... » Leggi tutto