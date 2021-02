Covid, venerdì al cimitero di Staglieno e sabato al San Martino il ricordo delle vittime

Genova. Venerdì e sabato prossimo la Liguria ricorderà le vittime del coronavirus a un anno dall’inizio della pandemia. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti nella consueta diretta facebook della domenica sera. Proprio oggi a Codogno è stato inaugurato un memoriale per le vittime nel luogo dove ufficialmente è cominciato il contagio nel nostro Paese.

“Un anno fa, il 21 febbraio 2020, veniva dato l’annuncio del primo contagiato da Covid in Lombardia, a Codogno – ha ricordato Toti – E poche ore dopo piangevamo la prima vittima a Vo’ Euganeo, in provincia di Padova. Da quel momento l’Italia si è ritrovata ad affrontare l’emergenza sanitaria più grande di sempre, che purtroppo non è ancora finita. Oggi il mio pensiero va a tutte le persone morte in questo anno terribile, alle loro famiglie che non hanno potuto stargli vicino, a tutte le persone che stanno ancora lottando nei nostri ospedali, a chi con sacrificio e dedizione lavora ogni giorno in prima linea” ha detto Toti.

