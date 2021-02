Domenica di sole + zona arancione e a Sant’Ilario torna il caos auto

Genova. Una combinazione che in questo anno di Covid ormai conosciamo bene. La zona arancione, con il divieto di uscire dal proprio comune, combinata con una bella domenica di sole, equivale al caos di auto in determinate aree della città in particolar modo a quelle che corrispondono ai pochi ‘polmoni verdi’.

Una delle zone più colpite dall’impennata di traffico è il quartiere di Sant’Ilario nel levante della città da cui si inerpicano alcuni bellissimi sentieri frequentati da escursionisti e famiglie che, tuttavia, decidono troppo spesso di parcheggiare su per via Sant’Ilario creando una situazione di caos per la viabilità.

... » Leggi tutto