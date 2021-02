Genova. Presentato il Rapporto Pendolaria 2021 che fotografa la situazione del trasporto su ferro in Italia, regione per regione, con un focus sulle opportunità offerte del Next Generation EU che, insieme ai fondi strutturali europei e agli investimenti nazionali, può rappresentare la svolta per la mobilità nel nostro Paese al 2030.

... » Leggi tutto