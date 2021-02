L’Albisola Pallavolo batte l’Albenga in rimonta, coach Valle: “Vittoria del gruppo, ora testa al Finale”

L’esordio dell’Albisola Pallavolo impegnata nel campionato di Serie C femminile è partito per il verso sbagliato. In trasferta contro l’Albenga, le ragazze di coach Valle hanno perso il primo set con il punteggio di 25 a 23. Poi, la reazione sperata che ha portato le albisolesi ad aggiudicarsi i tre parziali seguenti, condizione necessaria e sufficiente per far bottino pieno. Vittore a 15, 19 e 19.

Queste le atlete convocate per la prima uscita stagionale: Vernetti, Brunasso, Trombetta, Ferraro, Carlini, Valdora, Gatto, Manitto, Botta, Quaranta, Scapacino, Traman.

