Meteo Liguria: l’alta pressione porta sole e temperature in aumento

Liguria. A partire da oggi l’alta pressione andrà progressivamente rinforzandosi sull’Europa, determinando un deciso miglioramento del tempo ed un aumento delle temperature sulla Liguria. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 21 febbraio 2021

Avvisi: Venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali su savonese e in mare aperto, specie dalla sera. Mari tra mossi e molto mossi a ponente.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse piuttosto compatte interesseranno i versanti padani, ma tenderanno in parte a dissiparsi nel corso del pomeriggio. Cieli al più sereni sui bacini marittimi e lungo le coste.

Venti: Al mattino moderati da nord/nord-ovest sul centro-ponente, residui da sud-est a levante. Nel pomeriggio rotazione a nord/nord-est ovunque, con rinforzi nel Savonese e in mare aperto.

Mari: Poco mossi sul centro-levante, mossi invece a ponente, fino a molto mossi sul medio-basso Ligure occidentale in serata, ove è atteso un picco d’onda di 3 metri.

Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento, invece, in quelli massimi.

Costa: min +7/+12°C, max +12/15°C

Interno: min -1/+8, max +7/+12°C

