Tensione in porto a Genova dopo la lettera dei terminalisti: martedì si decide sullo sciopero

Genova. Tensione in porto a Genova dopo la lettera firmata da tutti i terminalisti di Confindustria che mette in discussione le integrazioni tariffarie nei confronti della Culmv.

“I terminalisti stanno mettendo in discussione l’organizzazione del lavoro nel porto di Genova – dicono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – che in tempi pre pandemia ha permesso di ottenere risultati record per lo scalo genovese, oltre che tenere l’operatività ad alti livelli con grande senso di responsabilità e sacrificio di tutti lavoratori portuali”.

... » Leggi tutto