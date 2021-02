Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Camogli a seguito di una frana che ha interessato il terrapieno del cimitero e la strada sottostante, letteralmente finita in mare.

Sul posto stanno lavorando la squadra di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Si sta pianificando la, strategia per il recupero delle bare finite in mare e quelle rimaste in bilico.

