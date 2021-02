Recco. Aleksandar Ivović e Marko Bijac volano a Tokyo: i due biancocelesti impegnati a Rotterdam nel torneo preolimpico hanno strappato il biglietto per le Olimpiadi.

Il Montenegro di “Leka” si è assicurato il pass vincendo ai rigori proprio contro la Croazia in semifinale, battendo la Grecia per 10-9 nella finale per il primo posto.

... » Leggi tutto