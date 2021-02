Ristoratori liguri in piazza Montecitorio: una delegazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Genova-Roma. Entra nel vivo la manifestazione romana dei ristoratori arrivati da tutto il Paese – anche dalla Liguria- in una più che mai blindata e gremita piazza Montecitorio.

Una delegazione sta per essere ricevuta al Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto già i parlamentari liguri di Lega e Forza Italia, Rixi, Viviani e Bagnasco poco fa li hanno incontrati ed hanno ascoltato la loro parole disperate: di aiuto per poter tornare a lavorare e ad aprire in sicurezza i propri locali.

