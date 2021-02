Sciopero Autostrade, sindacati: “Adesione all’85%, Aspi si impegni a mantenere i livelli occupazionali”

Liguria. L’adesione allo sciopero nazionale di Autostrade previsto per oggi nelle fasce orarie stabilite (02,00 alle ore 06,00, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00) nel tronco 1° di Genova si è attestata all’85%. Il segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria Raffaele Lupia e il coordinatore regionale di Autostrade Giuseppe Sgotti commentano: “Un grande risultato che testimonia il valore e l’importanza delle nostre rivendicazioni su occupazione, stabilizzazione dei precari e contro esternalizzazioni di attività e dumping contrattuale”.

“Grande risposta dei lavoratori del 1° Tronco di Genova. Adesso Aspi si impegni a mantenere i livelli occupazionali”, aggiunge Lupia. Lo sciopero nazionale, che in Liguria ha interessato i dipendenti del 1° Tronco di Genova, è stato proclamato per chiedere il pieno rispetto degli accordi sindacali nazionali e locali per il mantenimento dei livelli occupazionali nei settori operativi per la difesa e il mantenimento dell’insieme dei servizi all’utenza, affinché vengano garantiti e adeguati al pedaggio corrisposto.

