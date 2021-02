Aeroporto di Genova, Fit Cisl: “A marzo scade la cassa Covid per 200 dipendenti, subito i lavori”

Genova. “A marzo scade la cassa Covid per i 200 dipendenti dell’Aeroporto di Genova. Il crollo drammatico dei traffici, – 74% sul movimento passeggeri e – 64% sul cargo, deve diventare una opportunità e, durante questa pausa obbligata, dovranno essere realizzati gli interventi strutturali dovuti, senza ritardo alcuno”. È l’appello di Raffaele Lupia, segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria.

“Abbiamo rivendicato la conferma del piano di investimenti per mettere al sicuro il progetto di ampliamento dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova che implica una spesa complessiva, per la realizzazione delle opere necessarie, stimata in circa 18 milioni di euro – ricorda Lupia -. E’ necessario avere certezze in questo momento particolare per il nostro scalo. Siamo convinti che, conclusa l’emergenza sanitaria il traffico aereo del Cristoforo Colombo di Genova registrerà un rimbalzo positivo e tornerà a crescere più rapidamente di quanto prevedano le stime attuali”.

