“Album dei ricordi blucerchiati”, Pietro Vierchowod, lo zar

Genova. Per Maradona era l’incredibile Hulk, per i tifosi blucerchiati, Pietro il Grande, lo Zar di tutte le Russie… per noi il più forte difensore di sempre…

562 partite in Serie A (con 38 reti), perno della difesa blucerchiata per 359 volte nel campionato italiano (25 goal), cui vanno aggiunti i match in Champions, Coppa delle Coppe, Coppa Italia… un palmarès da brividi, soprattutto per uno che ha giocato 12 anni con la maglia della Sampdoria, resistendo alle lusinghe dei grandi club, per un patto d’acciaio con Vialli, Mancini e gli altri grandi dello scudetto: “Non ce ne andiamo da Genova, finché non vinciamo qualcosa di importante”… Poi la voglia, viene mangiando… Coppa (anzi Coppe) Italia, Coppe delle Coppe, Campionato, con l’amarezza massima di Wembley… io c’ero a Londra, insieme ad una marea di sampdoriani… uno stadio da 90 mila spettatori, gremito da genovesi e catalani, in un maestoso spettacolo di civiltà fra le due tifoserie… Un sogno svanito all’improvviso, quasi alla fine dei supplementari, per ‘quella maledetta’ punizione di Ronald Koeman…

