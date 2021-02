Ciclismo: il Trofeo Città di Ceriale apre il calendario femminile

Ceriale. Un segnale di lenta e progressiva ripartenza nel segno dello sport arriva da Ceriale, dove sabato 27 febbraio è in programma la prima edizione del Trofeo Città di Ceriale riservato al ciclismo femminile élite e under 23, gara che aprirà il calendario ciclistico in rosa del 2021.

La corsa, organizzata del Gruppo Sportivo Loabikers, con il patrocinio del Comune, vedrà alla partenza una quindicina di team con la partecipazione di numerose atlete tra cui alcune campionesse di categoria sia nazionali che straniere.

