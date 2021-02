Cimitero di Camogli, Rifondazione Comunista: “Bisogna curare il territorio, Toti fa tutt’altro”

Camogli. Il crollo del cimitero di Camogli è “l’esatta fotografia di quanto avviene quando l’incuria del territorio diventa regola e la cura una superficiale routine, come denunciamo da anni come Rifondazione Comunista”. Lo scrivono in un comunicato Elena Mazzoni, responsabile nazionale ambiente, e Mario Pistillo, segretario della federazione del Tigullio-Golfo Paradiso del partito

“La Liguria è un territorio estremamente fragile che necessita di interventi straordinari finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dei suoi parchi naturali e di ragionare su lungo termine e non per singole emergenze – attacca Rifondazione Comunista – La giunta regionale ligure si muove in tutt’altra direzione”.

