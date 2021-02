Cimitero di Camogli, riprese le ricerche dei resti umani caduti in mare. Ma la falesia si muove ancora

Camogli. Sono riprese questa mattina le ricerche dei resti umani caduti in mare a seguito del crollo di una parte del cimitero di Camogli, di cui tre settori del colombario sono letteralmente finiti in mare a causa del cedimento della falesia sottostante. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati sul posto, dopo la sosta forzata notturna: sono circa duecento i feretri interessati dal crollo, conservati in bare o cassette da ossario. Ieri pomeriggio, nelle prime ore di intervento, sono state recuperate 10 casse che saranno conservate in una struttura dedicata predisposta dalla protezione civile, in attesa di una nuova sistemazione. Definitiva.

Nel frattempo i tecnici di protezione civile sono nuovamente sul posto per valutare la staticità della falesia: nella notte sono stati avvertiti nuovi movimenti vicino alla parte crollata, e non sono esclusi nuovi cedimenti della struttura cimiteriale, ovviamente chiusa e interdetta.

... » Leggi tutto