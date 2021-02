Ventimiglia. Servono vaccini per tutti i lavoratori, esposti al rischio di contrarre e quindi di trasmettere il Covid-19. Ne è sicuro il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che chiede di procedere al più presto alla vaccinazione di tutti gli operatori commerciali, esattamente così come è stato fatto per i frontalieri, che hanno avuto una corsia preferenziale per il vaccino.

... » Leggi tutto