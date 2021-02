Coronavirus, un anno fa l’inizio dell’incubo in Liguria: il 23 febbraio l’ordinanza di chiusura scuole

Liguria. Era il 23 febbraio 2020, un anno fa. Quel giorno la Liguria dovette fare i conti, per la prima volta, con gli effetti concreti della (futura) pandemia di Covid-19. Era domenica, e il presidente Giovanni Toti annunciò in diretta la decisione di chiudere le scuole, dalla mezzanotte di lunedì 24 febbraio 2020 fino alla mezzanotte del primo marzo, per cercare di evitare la possibilità di trasmissione del Coronavirus.

