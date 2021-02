Esce dal carcere e si ubriaca: arrestato nuovamente per resistenza a pubblico ufficiale

Genova. Aveva lasciato il carcere da poche ore e, forse per la festeggiare, aveva da subito alzato un po’ troppo il gomito per arrivare a minacciare il personale di un noto negozio sportivo della zona e i passanti,

fino a provocare l’intervento della polizia, che lo ha “rispedito” tra le mura del carcere.

E’ successo ieri a Marassi, quando un agente della polizia penitenziari che stava per prendere servizio ha notato l’uomo, volto a lui noto, e il suo comportamento molesto, avvisando i colleghi. Da qui l’intervento in forze da parte degli agenti, vista la mole corpulenta del soggetto, che hanno lo fermato mentre stava dando in escandescenze, portandolo in una cella del vicino carcere, dove gli è stata contestata l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e domani sarà giudicato per direttissima.

... » Leggi tutto