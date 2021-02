Ex mercato di corso Sardegna, il Comune: “Incentivi per aiutare i negozianti a trasferirsi”

Genova. Agevolazioni fiscali, contributi e incentivi per facilitare chi vorrà trasferirsi: sono queste le misure allo studio del Comune di Genova per venire incontro ai commercianti del Civ di corso Sardegna intenzionati ad acquistare spazi commerciali all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo in via di riqualificazione. Commercianti che sono rimasti ben presto disillusi dai canoni d’affitto elevati e dalla prospettiva di costi impossibili da affrontare, soprattutto dopo la crisi scatenata dalla pandemia.

“Finora i margini dell’accordo di programma sono stati rispettati – spiega l’assessora al Commercio Paola Bordilli -. Vista la congiuntura particolare siamo disponibili a verificare eventuali agevolazioni, ad esempio sulla Tari, ma anche una parte legata ai contributi, un incentivo in modo da pesare meno su un trasferimento che può essere difficile. Faremo una proposta, vedremo anche insieme all’assessore Piciocchi”.

