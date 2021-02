Il Genoa ferma la capolista. Campomorone bella, ma poco cinica

La continuità questa sconosciuta. Così si potrebbe chiamare la stagione delle Campomorone Lady che dopo due vittorie si fermano di nuovo contro l’abbordabile Speranza Agrate. Va detto che le biancoblù non hanno neanche fortuna, quella che serve come “carburante di riserva” quando le qualità non bastano.

In Lombardia le liguri iniziano aggressive portando Tolomeo vicina al gol con un colpo di testa che passa non lontano dal palo di Chiesa. Ci prova sul fronte opposto Ebali, ma calcia centrale e Costantini blocca. Prima parte di confronto che sfila via fino al 24° quando Bettalli calcia all’angolino, ma Chiesa è molto pronta e disinnesca l’occasione. Al 27° le locali passano in vantaggio invece con un gol fortunoso di Ferraro brava a sfruttare uno scontro tanto goffo quanto sfortunato fra Nietante e Tolomeo, e ad infilare l’estremo difensore ligure.

