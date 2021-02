Loano 2021, Ripamonti: “Candidatura di Lettieri imprescindibile. Cambiamo dimostri di essere leale”

Loano. “Noi rivendichiamo la possibilità di esprimere il nome del candidato sindaco del centro-destra sulla base del fatto che siamo il primo partito della città, siamo il primo partito della coalizione che amministra la città, siamo il primo partito in provincia di Savona e il nostro recordman di preferenze nel savonese alle regionali, cioè Brunello Brunetto, è di Loano. Cosa serve ancora per avere il diritto di esprimere in maniera più che legittima un nome?”. A chiederselo è il senatore della Lega Paolo Ripamonti, che a poco più di tre mesi dalle elezioni amministrative (fermo restando il fatto che la tornata elettorale resti confermata per la fine di maggio) cerca di fare un po’ di “ordine” rispetto agli sviluppi politico-amministrativi registrati negli ultimi giorni nella città dei Doria.

Sviluppi che, in estrema sintesi, sono principalmente due. Il primo è la scelta del sindaco Luigi Pignocca di “trasferire” la carica di vice sindaco da Luca Lettieri a Remo Zaccaria; il secondo è l‘endorsement di Angelo Vaccarezza nei confronti di Franco Cenere, due volte primo cittadino loanese, quale possibile candidato “super partes” per il centro-destra.

