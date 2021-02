Oste e allenatore, mister Lepore: “Tante persone stanno male e noi pensiamo alla ripartenza?”

Vado, Savona, Novese, Sestrese, Cuneo e Albenga sono alcune delle piazze blasonate in cui mister Pierluigi Lepore ha lavorato. Un “uomo di calcio” che però in questo momento pensa che si debba fare a meno dell’amato pallone e che non ha l’urgenza di tornare in pista.

Titolare di un ristorante nel cuore di Celle, ha vissuto in prima persona le conseguenze delle restrizioni messe in atto per contenere il dilagare della pandemia. A precisa domanda, ovvero se pensa che ci siano i margini per parlare della ripresa del calcio, risponde in maniera altrettanto netta. “Ci sono persone che stanno male e noi pensiamo alla ripartenza? – commenta – il calcio manca a tutti ma ci sono delle priorità”.

... » Leggi tutto