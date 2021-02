Partono le vaccinazioni in Valbormida, la soddisfazione di medici e over 80: “Organizzati ed efficienti”

Cairo Montenotte. Sorrisi e grande soddisfazione per tutti coloro che oggi si sono recati nella palestra della scuola di polizia penitenziaria per le vaccinazioni anti-Covid. È iniziata, infatti, questa mattina la campagna vaccinale in Valbormida con Cairo Montenotte che ha fatto da apripista, mentre negli altri hub di zona (Millesimo e Calizzano) le somministrazioni partiranno a marzo.

Sono circa 150 le persone che verranno vaccinate oggi. Dalle 10 alle 13 è stato la volta del personale sanitario con medici di famiglia, odontoiatri, veterinari, farmacisti e addetti ai lavori, successivamente (fino alle 19) si è passati agli ultraottantenni.

... » Leggi tutto