Sportiva Sturla, i master si fanno valere nel campionato regionale

Genova. Dopo gli agonisti, anche il nuoto Master torna in vasca in Liguria e lo fa nell’occasione più importante: il campionato regionale che si volge ogni anno in febbraio nella vasca della Sciorba.

Durante il fine settimana di sabato 20 e domenica febbraio, nelle tre sessioni di sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio. si sono svolte le gare di tutte le specialità di vasca corta, come d’abitudine in modalità assoluta ovvero con suddivisione in batterie in base ai tempi di iscrizione senza distinzione tra categoria e genere.

... » Leggi tutto