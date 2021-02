Voci nell’Ombra: la 21^ edizione del Festival del doppiaggio dedicata a Claudio Sorrentino, voce di Mel Gibson e John Travolta

Genova. La XXI edizione del Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra” 2020/21 si svolge dal 24 al 26 febbraio 2021 on line su sito, pagina facebook e canale you tube del Festival per proseguire la sua lunga storia, nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid-19. I

l Festival è dedicato a Claudio Sorrentino, voce ufficiale di Mel Gibson e John Travolta, recentemente scomparso. Diretto da Tiziana Voarino e organizzato dall’Associazione Culturale Risorse-Progetti & Valorizzazione, il Festival “Voci nell’Ombra” premia con gli Anelli d’oro le eccellenze del doppiaggio italiano, una vera e propria arte riconosciuta in tutto il mondo che riconduce gli attori italiani ai più grandi artisti di calibro internazionale. L’anello di pellicola era l’antica unità di misura del doppiaggio, attualmente sostituita dal time code. “Voci nell’Ombra” è stata la prima vera e significativa operazione in Italia e in Europa a valorizzare le professioni e le eccellenze del settore. Si è imposta come la più longeva, consistente e completa manifestazione italiana dedicata al doppiaggio.

