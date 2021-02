Consiglio regionale, Claudio Muzio (Fi-Lp) propone la nomina a senatore a vita di un esule giuliano-dalmata

Genova. Con una mozione depositata quest’oggi il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, chiede al presidente Toti e alla Giunta di farsi promotori presso la Presidenza della Repubblica della proposta della nomina a senatore a vita di un rappresentante delle associazioni degli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia che si sia particolarmente contraddistinto per l’impegno a testimoniare e far conoscere le tragiche vicende delle foibe e dell’esodo.

