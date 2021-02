Criminalità organizzata la Dia: “La mafia ha cercato di entrare nei lavori del Ponte

Genova. In Liguria le organizzazioni mafiose stanno cercando di infiltrare l’imprenditoria specie nel settore degli appalti pubblici per l’esecuzione di grandi opere e in quello del ciclo dei rifiuti, oltre che nel comparto della cantieristica navale.

È il dato che emerge dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia sulla Liguria. Sul punto il questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, aveva sottolineato come risulti “di assoluto rilievo il settore della cantieristica, legato soprattutto alle note problematiche connesse alle infrastrutture autostradali, delle quali il crollo del ponte Morandi ha rappresentato la massima, ma non unica, espressione, soprattutto sotto il profilo della sua ricostruzione, torta appetibile alle organizzazioni criminali”.

... » Leggi tutto