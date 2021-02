Crollo del cimitero di Camogli, il sindaco: “Grande dolore ma siamo al lavoro su più fronti”

Camogli. “Un grande dolore mi accompagna in queste ore. Un dolore composito, che somma in sé tanti aspetti: il dolore dei parenti, che hanno visto crollare i loculi in cui riposavano i propri cari; il dolore della città intera, profondamente toccata dall’accaduto; il dolore degli operai e degli ingegneri che erano al lavoro per rinforzare proprio quel tratto di terra che sorreggeva il campo santo”. Lo dichiara il sindaco di Camogli Francesco Olivari dopo il crollo di una parte del cimitero cittadino dopo il cedimento della falesia sottostante.

“Le segnalazioni che nei mesi precedenti sono giunte dai cittadini non sono rimaste inascoltate, tutt’altro – precisa Olivari – Da geologo, nato e cresciuto in questo borgo, ho sempre guardato verso il nostro meraviglioso ma fragile territorio in un’ottica di superamento della logica della riparazione, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per prevenire, conservare e salvaguardare le sue spiagge, i suoi parchi, i suoi terreni, senza trascurare un costante monitoraggio del loro stato di salute”.

