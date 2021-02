Liguria Popolare al governo con Andrea Costa sottosegretario alla Salute

Sanremo. “Sono particolarmente felice ed orgoglioso di comunicare che questa sera il Consiglio dei Ministri ha provveduto alla nomina di

Andrea Costa , Presidente di Liguria Popolare, a Sottosegretario di Governo al Ministero della Salute.”

– Così dichiara il Vice Presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti –

“Tutto ciò rappresenta un grande riconoscimento non solo per l’amico Andrea ma anche per il grande lavoro svolto in questi anni dal nostro movimento in tutta la regione e a Sanremo in particolare con il neo coordinatore cittadino e consigliere Andrea Artioli, con il consigliere e capogruppo Piero Correnti, con Sergio Tommasini e con i tanti amici che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno Liguria Popolare. Un grazie particolare – prosegue Bissolotti- va rivolto al nostro referente nazionale , l’Onorevole Maurizio Lupi, grande regista di questo straordinario risultato. Siamo certi che Andrea Costa, anche in questo nuovo ed importantissimo ruolo, porterà avanti le istanze del territorio. Liguria Popolare augura all’amico Andrea un sereno e proficuo lavoro.”

