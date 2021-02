L’Imperia sbanca Varese, la rete di Gnecchi lancia i neroazzurri in classifica

Varese. Grazie ad una rete messa a segno da Gnecchi a 20′ dal termine, l’Imperia nel turno infrasettimanale, espugna l’ “Ossola” di Varese e fa un ulteriore balzo in classifica. A fine gara, l’allenatore neroazzurro Alessandro Lupo, espulso nei minuti finali e posizionato sotto la tribuna, è stato accerchiato da alcuni supporter locali, diverbio che sarebbe sfociato in una vera e propria aggressione. Il comunicato stampa della società riferisce di due pugni in faccia ricevuti dal mister. Il tecnico, pur sollecitato dalle Forze dell’ordine, ha preferito declinare l’invito a sporgere denuncia.

