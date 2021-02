Nel 1986 salvò un bambino dalle onde, il Comune propone un ex bagnino per la medaglia al valore

Genova. Il Comune di Genova proporrà al ministero dell’Interno la ricompensa al valor civile per Giorgio Barile, 58 anni. Oggi dipendente comunale nel settore informatico, nell’agosto del 1986 faceva il bagnino ai bagni Janua, di proprietà della civica amministrazione.

In quell’occasione fu protagonista di un rocambolesco salvataggio in cui mise al sicuro un bambino che stava per essere inghiottito dalle onde ma in cui si ferì a una mano compromettendone l’utilizzo in modo irreversibile.

