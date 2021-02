New Racing for Genova: impegni in Lombardia e Piemonte

Genova. Doppio impegno per la New Racing for Genova nel prossimo fine settimana. La scuderia presieduta da Laura Bottini, infatti, sarà impegnata in Lombardia al Rally dei Laghi ed in Piemonte alla Ronde del Canavese: in entrambe le gare sarà al via con due equipaggi.

Rally dei Laghi – A Varese, nella prova d’apertura della Coppa Rally di Zona 2 (Liguria e Lombardia), la New Racing for Genova sarà presente un equipaggio… locale, formato dal genovese – ma ormai varesino a tutti gli effetti – Luca Fredducci e dalla sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa, in gara con una Peugeot 208 R2B, vettura che il pilota ligure ha già utilizzato due volte. L’altra coppia in gara per il sodalizio genovese è quella formata dal levantino Maurizio Zaccaron e dall’ossolana Pamela Mirani, chiamati a tenere a battesimo la Renault Clio Williams che il pilota rivierasco ha, di recente, preparato in configurazione Racing Start Plus.

