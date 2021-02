No alla cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, l’Anpi: “Offesa alla città”

Genova. “La giunta di centrodestra che guida il Comune di Genova ci lascia ancora una volta sconcertati: dopo l’ignobile vicenda della mozione che, in una sorta di “desiderio” di equidistanza e di revisionismo becero dalle idee ma soprattutto dalla Storia, pensava di mettere insieme antifascismo e anticomunismo, ora il consiglio comunale ha respinto la proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il ricercatore egiziano, studente dell’Università di Bologna – città che invece lo ha fatto suo cittadino così come molte altre, da Milano a Napoli e Bari – chiuso in carcere a Il Cairo da oltre un anno con accuse generiche e nessun processo. Una storia che è drammaticamente vicina nella memoria alla misteriosa morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, sulla quale mancano ancora risposte chiare sulle responsabilità”. Lo dichiara l’Anpi provinciale in una nota.

“La proposta, avanzata dalla Lista Crivello e sostenuta dai gruppi di opposizione, è infatti stata bocciata dalla maggioranza di palazzo Tursi: “in questo momento non abbiamo elementi sufficienti di conoscenza sulla sua vicenda e non ci sono legami particolari con Genova”, ha detto il sindaco Bucci.

