Partita persa a tavolino per caso Covid, la Rari Nantes Imperia impugna il provvedimento Fin

Imperia. Rari Nantes Imperia impugna il provvedimento della Federazione che ha disposto la sconfitta a tavolino a favore del Como Nuoto Recoaro, tramite l’avvocato D’Angelo che così commenta: «Il ricorso è un atto dovuto a tutela dell’integrità morale e di immagine della società. La Federazione ha ritenuto, in maniera a dir poco frettolosa, la condotta della Rari Nantes causa dell’annullamento dell’incontro per la presunta omessa comunicazione della positività della allenatrice ma così non è stato. Prova ne è, tra le altre, che il giorno successivo all’esito del tampone, quindi il giorno prima della partita, le locandine dei quotidiani locali riportassero già la notizia».

